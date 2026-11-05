النزاهة تضبط مدير مركز شرطة أحداث الرصافة متلبساً بالرشوة

الهيئة أشارت في بيان ورد لـ ، إلى أنَّ "فريق عملٍ مُؤلّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق ، قام بأعمال المُتابعة والمُراقبة لمُدير مركز شرطة أحداث ، وهو ضابطٌ برتبة عقيد، وتمكَّن من ضبطه في مقرّ عمله مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ بالجرم المشهود"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهم استلم الرشوة؛ لقاء تنفيذ أمر قبضٍ وتفتيشٍ صادرٍ بحقّ أحد المتهمين".وأضافت إنَّ "الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي ، الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".