الرافدين يعلن استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الثالثة للسلف الإلكترونية

وذكر المصرف في بيان أنه "نعلن استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الثالثة من السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم، ونواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة الثالثة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".وأكد المصرف، " الحرص على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير خدماتنا الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم، ويلبّي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة".