اجتماع طارئ للاتحاد الوطني الكردستاني.. ما السبب؟

وقال عضو مجلس ، ستران عبد الله، إن الاجتماع سيبحث آخر المستجدات السياسية في الإقليم، وما وصفه بـ"تفعيل برلمان "، فضلاً عن مناقشة مواقف الاتحاد إزاء التطورات الراهنة.ويأتي الاجتماع بعد عقد برلمان ، أمس الأربعاء، جلسته الأولى للدورة البرلمانية الجديدة، وسط خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن آلية انعقاد الجلسة واستكمال الاستحقاقات المتعلقة بتشكيل هيئة رئاسة البرلمان.وشهدت الجلسة مشاركة للحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 نائباً، والكتلة بنائب واحد، والكتلة الكلدانية الآشورية بنائبين، والكتلة الاشتراكية بنائب واحد، وكتلة تيار الشعب بنائب واحد، فضلاً عن نواب آخرين يتراوح عددهم بين 5 و7 نواب.وانعقدت الجلسة في ظل تباين مواقف القوى السياسية في الإقليم، على خلفية الدعوات إلى عقد جلسة برلمانية من دون التوصل إلى توافق بين الأطراف الرئيسة.