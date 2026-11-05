الأمطار تبلغ ذروتها يصاحبها غبار.. ما سيحدث خلال الايام الاربعة المقبلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الجمعة ، سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في الاقسام الشرقية من البلاد وفي الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع قليلاً في ".وأضافت أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في اماكن متعددة من المنطقتين الشمالية والوسطى تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الأحد ، سيكون غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمـالية وفي أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن من المنطقة الوسطى ،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وبينت أن "الاثنين القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية إلى (40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها ، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطفة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".