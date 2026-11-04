التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة في كليات التميز في 3 جامعات

وذكرت الوزارة في بيان، أن "نتائج قبول الطلبة في كلية للآثار في تضمنت قبول (٢٠) طالباً وفي كلية التميز للآثار والسياحة في تضمنت قبول (٤) طلاب وفي كلية التميز للأعمال في جامعة تضمنت قبول (٣٩) طالباً، في حين تضمنت النتائج قبول (26) طالباً في تخصصات الطاقة النووية في ".وبينت أنه "بإمكان الطالب معرفة نتيجة عبر تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج (القبول/ التثبيت)".