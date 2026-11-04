بيان جديد من الرافدين بشان السلف الالكتروني

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة الثالثة من السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم"، مبينا "اننا نواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة الثالثة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".واكد "الحرص على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير خدماتنا الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم، ويلبّي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة".