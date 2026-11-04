السفير العراقي يبحث مع وزير الطاقة اللبناني تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وذكرت في بيان، أن اللقاء عُقد في مقر بالعاصمة ، وشهد بحث الملفات التي نوقشت خلال زيارة الوزير اللبناني الأخيرة إلى ، فضلاً عن سبل فتح مجالات أوسع للتعاون وتوطيد العمل المشترك بين البلدين.وأضاف البيان أن الصدّي أعرب، في مستهل اللقاء، عن اعتزاز بالعلاقات الأخوية مع ، مثمناً الدعم الذي قدمته الحكومة والشعب العراقيان إلى بلاده.من جانبه، أكد ترحيب العراق بتطوير أوجه التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيراً إلى اهتمام بغداد بتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون ويحقق مصالح الشعبين.