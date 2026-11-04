متحف يهودي يفتح أبوابه في بغداد

ويضم المتحف، بحسب تقرير نشرته ، قاعة واحدة تحتوي على وثائق وصور وشهادات مدرسية تعود إلى يهود عراقيين، فضلاً عن صور لشخصيات بارزة، من بينها ساسون حسقيل، أول وزير للمالية في ، والطبيب ظافر فؤاد إلياهو، الذي اشتهر بتقديم المجانية.وقال المحامي في لليهود العراقيين، عمار ، إن متحف «شماش» هو المتحف الوحيد المخصص للطائفة اليهودية في العراق، مشيراً إلى أنه بدأ يستقطب اهتماماً وإقبالاً من العراقيين والأجانب.وتعود جذور المدرسة التي تحول مبناها إلى متحف إلى عام 1928، حين أسسها شلومو شماش بتمويل منه، لتوفير التعليم باللغة لطلاب من مختلف الطوائف، ولا سيما اليهودية. وفي سبعينيات الماضي، صادرت الدولة المدرسة وحولتها إلى مؤسسة حكومية، قبل أن يصدر قرار قضائي عام 1992 بإعادتها إلى الطائفة اليهودية، وفقاً للتميمي.وشهدت محاولات إحياء المدرسة والمواقع اليهودية الأخرى تحديات متعاقبة، شملت الحصار الاقتصادي خلال تسعينيات القرن الماضي، والغزو الأميركي عام 2003، والاقتتال الطائفي بين عامي 2006 و2007، فضلاً عن سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017.وفي السنوات الأخيرة، بدأ ممثلو الطائفة، ومن بينهم خالدة فؤاد إلياهو، العمل على عدد من المراقد والمعابد والمواقع التي تعرضت للإهمال أو تحولت إلى مخازن، فيما دُمر بعضها خلال النزاعات التي شهدها العراق على مدى عقود.وتشير المعلومات إلى أن جذور اليهود العراقيين تعود إلى نحو 2600 عام، وكانت الجالية اليهودية في العراق من أكبر الجاليات في الشرق الأوسط، قبل أن تتراجع أعدادها بصورة كبيرة عقب أحداث «الفرهود» عام 1941، التي قُتل خلالها أكثر من مئة ، وفقاً لما أورده التقرير، ثم الهجرة الواسعة التي أعقبت قيام عام 1948.ولا يتجاوز عدد اليهود في العراق حالياً عشرات الأشخاص، معظمهم في ، فيما لا يجاهر كثيرون منهم بانتمائهم الديني. كما لا يزال في البلاد عدد من المعابد والمواقع اليهودية، يتركز معظمها في والحلة بمحافظة .