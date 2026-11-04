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متحف يهودي يفتح أبوابه في بغداد
محليات
2026-11-04 | 06:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
بدأ عشرات الزوار التوافد إلى متحف «شماش» الذي افتتحته الطائفة اليهودية في
شارع الرشيد
وسط بغداد
، الشهر الماضي، ليكون الأول من نوعه في
العراق
، ضمن جهود إحياء التراث اليهودي والحفاظ على ما تبقى من معالمه التاريخية في البلاد.
ويضم المتحف، بحسب تقرير نشرته
وكالة فرانس برس
، قاعة واحدة تحتوي على وثائق وصور وشهادات مدرسية تعود إلى يهود عراقيين، فضلاً عن صور لشخصيات بارزة، من بينها ساسون حسقيل، أول وزير للمالية في
العراق
، والطبيب ظافر فؤاد إلياهو، الذي اشتهر بتقديم
الخدمات الطبية
المجانية.
وقال المحامي في
اللجنة الإدارية
لليهود العراقيين، عمار
التميمي
، إن متحف «شماش» هو المتحف الوحيد المخصص للطائفة اليهودية في العراق، مشيراً إلى أنه بدأ يستقطب اهتماماً وإقبالاً من العراقيين والأجانب.
وتعود جذور المدرسة التي تحول مبناها إلى متحف إلى عام 1928، حين أسسها
يعقوب
شلومو شماش بتمويل منه، لتوفير التعليم باللغة
الإنجليزية
لطلاب من مختلف الطوائف، ولا سيما اليهودية. وفي سبعينيات
القرن
الماضي، صادرت الدولة المدرسة وحولتها إلى مؤسسة حكومية، قبل أن يصدر قرار قضائي عام 1992 بإعادتها إلى الطائفة اليهودية، وفقاً للتميمي.
وشهدت محاولات إحياء المدرسة والمواقع اليهودية الأخرى تحديات متعاقبة، شملت الحصار الاقتصادي خلال تسعينيات القرن الماضي، والغزو الأميركي عام 2003، والاقتتال الطائفي بين عامي 2006 و2007، فضلاً عن سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ ممثلو الطائفة، ومن بينهم خالدة فؤاد إلياهو، العمل على
ترميم
عدد من المراقد والمعابد والمواقع التي تعرضت للإهمال أو تحولت إلى مخازن، فيما دُمر بعضها خلال النزاعات التي شهدها العراق على مدى عقود.
وتشير المعلومات إلى أن جذور اليهود العراقيين تعود إلى نحو 2600 عام، وكانت الجالية اليهودية في العراق من أكبر الجاليات في الشرق الأوسط، قبل أن تتراجع أعدادها بصورة كبيرة عقب أحداث «الفرهود» عام 1941، التي قُتل خلالها أكثر من مئة
يهودي
، وفقاً لما أورده التقرير، ثم الهجرة الواسعة التي أعقبت قيام
إسرائيل
عام 1948.
ولا يتجاوز عدد اليهود
المقيمين
في العراق حالياً عشرات الأشخاص، معظمهم في
إقليم كردستان
، فيما لا يجاهر كثيرون منهم بانتمائهم الديني. كما لا يزال في البلاد عدد من المعابد والمواقع اليهودية، يتركز معظمها في
بغداد
والحلة بمحافظة
بابل
.
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