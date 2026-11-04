العدل تعلن نصب (680) كابينة اتصال هاتفية في سجن الناصرية المركزي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وتعزيز الجوانب الإنسانية داخل المؤسسات الإصلاحية، وبالتنسيق مع / للاتصالات والمعلوماتية في ، جرى تجهيز سجن المركزي بـ(450) اتصال هاتفية إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للكبائن إلى (680) كابينة مخصصة لاتصالات النزلاء بذويهم وعائلاتهم".واوضح ان "هذه الخطوة تأتي بهدف توسيع نطاق خدمات الاتصال وإتاحة فرص أكبر للنزلاء للتواصل المنتظم مع أسرهم، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على الصلات الاجتماعية، فضلاً عن توفير بيئة إصلاحية تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للنزلاء".وتابع ان "هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود دائرة الإصلاح العراقية لتطوير البنى الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات الإصلاحية، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح وتعزيز متطلبات الرعاية الإنسانية للنزلاء".