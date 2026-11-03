في البصرة.. اعتقال موظف حكومي بتهمة الرشوة ​

أعلن جهاز ، الثلاثاء، عن اعتقال موظف حكومي بتهمة الرشوة في .

وجاء في بيان للجهاز، "تمكنت مفارز جهاز في ، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبموجب موافقات قضائية أصولية من إلقاء القبض على موظف حكومي أثناء تسلّمه مبلغاً مالياً قدره (10) آلاف دولار أمريكي لقاء إنجاز معاملة بصورة مخالفة للقانون".

وأضاف "جرى توقيف المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".