أهالي قضاء الصادق يصعّدون احتجاجاتهم قرب حقل القرنة 1 ويحذرون من نقلها إلى داخله

وقال مراسل إن المحتجين أكدوا أن تحركهم يأتي للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ووضع حد للتأخير في تنفيذ المشاريع التي ينتظرها أبناء القضاء، مشيرين إلى أنهم يواصلون احتجاجهم قرب بوابة الحقل للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم.وحذر الأهالي، من احتمال انتقال الاحتجاجات إلى داخل الحقول النفطية في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم، داعين الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الخدمية.وطالب المحتجون، بزيارة المنطقة والاطلاع ميدانياً على واقعها الخدمي، والاستماع إلى مطالب السكان والعمل على إيجاد حلول للمشاريع المتلكئة.