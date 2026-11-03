الزيدي يوجّه بزيادة حصة كركوك من الكهرباء والوقود وحسم ملف المحافظ

وذكر بيان لمكتب ، انه "ترأس رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع في ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، ورئيس هيأة ، ومدير للقوات المسلحة، ورئيس جهاز ، ورئيس الديمقراطي الكردستاني في ".وجرى، خلال الاجتماع، "بحث الأوضاع العامة في محافظة ، والملفات الإدارية والخدمية والأمنية المرتبطة بها، واحتياجات المواطنين في المحافظة".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بزيادة حصة محافظة كركوك من ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسّن ساعات التجهيز، وزيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية، لضمان استمرارية عملها، وكذلك الإسراع في حسم ملف اختيار محافظ كركوك، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة".وأوعز الزيدي إلى "قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".ووجّه "بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية متابعة هذه الملفات ميدانياً، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، بما يعزز الاستقرار ويضمن انتظام عمل المؤسسات وتقديم الخدمات".