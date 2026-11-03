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الزيدي يوجّه بزيادة حصة كركوك من الكهرباء والوقود وحسم ملف المحافظ
محليات
2026-11-03 | 08:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
237 شوهد
وجه رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الثلاثاء، بزيادة حصة
كركوك
من الكهرباء والوقود وحسم ملف المحافظ.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
، انه "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع في
محافظة كركوك
، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، ورئيس هيأة
الحشد الشعبي
، ومدير
مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، ورئيس جهاز
الأمن الوطني
، ورئيس
كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني في
مجلس النواب
".
وجرى، خلال الاجتماع، "بحث الأوضاع العامة في محافظة
كركوك
، والملفات الإدارية والخدمية والأمنية المرتبطة بها، واحتياجات المواطنين في المحافظة".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بزيادة حصة محافظة كركوك من
الطاقة الكهربائية
، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسّن ساعات التجهيز، وزيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية، لضمان استمرارية عملها، وكذلك الإسراع في حسم ملف اختيار محافظ كركوك، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة".
وأوعز الزيدي إلى "قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".
ووجّه "بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى
هيئة النزاهة
للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية متابعة هذه الملفات ميدانياً، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، بما يعزز الاستقرار ويضمن انتظام عمل المؤسسات وتقديم الخدمات".
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الأجهزة الأمنية
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هيئة النزاهة
الحشد الشعبي
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