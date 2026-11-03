النزاهة تضبط (5) موظفين في تربية نينوى لإضرارهم المال العام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إنَّ "فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق انتقل إلى المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة، بعد رصد معلوماتٍ تفيد بوجود حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في وصولات المشتريات الخاصَّة بإحدى شعب المديريّة، وتنظيم معاملات شراءٍ بموجب وصولاتٍ غير صحيحةٍ"، مُبيّنةً أنَّ "الفريق تمكَّن، بعد إجراء أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق، من ضبط خمسة مُوظَّفين مُتَّهمين بالتورُّط في تلك المُخالفات".وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط جميع معاملات الشراء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بشأنها، مُشيرةً إلى استمرار أعمال التدقيق والتحرّي؛ لحصر المبالغ الماليَّة المهدورة جرَّاء تنظيم معاملات الشراء وإرفاق وصولاتٍ وهميَّةٍ بها".ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة على قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الخمسة على ذمة التحقيق".