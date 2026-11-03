انتشال جثث 4 اشخاص من عائلة واحدة بحادث حريق في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع داخل دار سكني في منطقة في .واضاف ان الفرق انقذت فتاة واحدة وانتشلت 4 جثث من موقع الحادث بينهم اطفال.