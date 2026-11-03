مصدر: مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية السبت للتصويت على الموازنة

– سياسي

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن سيعقد جلسة استثنائية السبت للتصويت على الموازنة.



وقال المصدر لـ ، ان " سيعقد جلسة استثنائية السبت المقبل للتصويت على موازنة 2027".