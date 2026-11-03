عمليات بغداد تستجيب لمناشدات المواطنين بشان ظاهرة التحرش

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "من خلال قطعاتها الامنية في والفرقة الثانية شرطة اتحادية، نفذت حملة للحد من ظاهرة تجمع اصحاب الدراجات النارية و" " ضمن منطقة الشعلة وأحياء "الجوادين ومدخل الزراعي" حيث تم اعتقال عدد من المخالفين اثر سلوكهم غير الاخلاقي "التحرش" أمام إحدى المدارس فضلاً عن خلق زخم مروري مما يسبب ارباك في حركة السير المرورية".وأضافت ان "ذلك جاء بهدف الحد من الظواهر السلبية التي تسيئ لسمعة المجتمع والتخفيف عن كاهل المواطنين".