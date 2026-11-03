الدفاع المدني يحذر من مخاطر وسائل التدفئة مع حلول فصل الشتاء

وأكدت المديرية، في بيان، "ضرورة فحص الأسلاك والمقابس الكهربائية، وإطفاء أجهزة التدفئة وتوفير التهوية المناسبة أثناء النوم، لتجنب استنشاق الغازات والمواد السامة والحفاظ على سلامة المواطنين وعوائلهم".يأتي ذلك بعد ان تسبب حادث حريق اندلع داخل دار في منطقة بوفاة 4 اشخاص بينهم اطفال.