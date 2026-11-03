خبر هام لفئة من المتقاعدين

وقال معاون رئيس الهيئة حسام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكريين والمدنيين، ضمن شهر تشرين الثاني 2026، بواقع 7767 قيداً".وأضاف أن "الهيئة استكملت إجراءات صرف مكافآت نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف، بعد 24 ساعة من استلام المتقاعدين رواتبهم التقاعدية"، لافتا الى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين".ودعا "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافآتهم".