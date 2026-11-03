تسجيل إصابة بالحمى النزفية في الموصل وإدارة مستشفى البيطرة تعلق

وقال المصدر لـ ، انه "تم تسجيل إصابة بالحمى النزفية لامرأة يعمل زوجها في بيع وشراء المواشي بحي في مدينة ".وأضاف انه "تم تسجيل نتيجة موجبة وتوجهت فرقنا الى مكان المصاب"، مشيرا الى ان "زوجها كان بتماس مباشر مع المواشي".فيما أشار مدير مستشفى البيطرة هيثم نايف لـ نيوز، ان "الموصل من اكثر المدن امانا من ناحية الحمى النزفية على مستوى "، موضحا ان "المدينة سجلت اقل إصابات وهي محدودة جدا".وتابع ان "الإجراءات التي تقوم بها دائرة البيطرة هي رش المواشي بمواد وقائية مع اجراء الفحص الطبي لها"، موضحا ان "أي حيوان يجزر فانه يخضع لرقابة صارمة قبل ذلك".