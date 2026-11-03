اللامي ورشوان يبحثان الاستعدادات لعقد المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد

وتناول اللقاء، بحسب بيان لنقابة الصحفيين العراقيين، عمل لجان وضرورة تفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن بحث آليات استمرار التعاون بين جمهورية العربية والاتحاد وتطوير العلاقات الإعلامية المشتركة.وحضر اللقاء الأمين العام للاتحاد ، ورئيس زغيلات، ومساعد وزير الإعلام ، إلى جانب عدد من المسؤولين عن ملفات الإعلام المرئي والمسموع والمحتوى الصحفي.