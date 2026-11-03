تربية النجف تسترد أكثر من 135 مليون دينار من موظفين مخالفين

وذكرت المديرية في بيان، أن المبلغ المسترد بلغ 135 مليوناً و816 ألفاً و283 ديناراً، مبينة أن عمليات التسديد شملت حالات دفعت المبالغ المستحقة كاملة دفعة واحدة، وأخرى سددتها بنظام الأقساط، مع استمرار متابعة الحالات المتبقية لاستكمال استرداد الأموال.من جانبه، أكد مسؤول وحدة التقاطع الوظيفي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومواصلة العمل الرقابي للحد من التجاوزات المالية والإدارية وحفظ حقوق الدولة.