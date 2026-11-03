التربية تحسم الجدل بشأن الغاء عطلة السبت

وقال المتحدث باسم للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الوزارة لم توصِ أو تطلب من الحكومة إلغاء السبت"، لافتاً إلى أن "موضوع التعطيل ليس من صلاحيتها بل من صلاحية حصرا".وأكد السيد "التزام وزارة التربية بقرارات مجلس الوزراء وعدم وجود مطالبة من الوزارة لإلغاء عطلة السبت للمدارس".