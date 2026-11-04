انقاذ 8 اشخاص وانتشال جثة في حادث بكربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني في أنقذت (8) أشخاص، بينهم طفلتان، فيما انتشلت جثة سائق إثر حادث مروري وقع فجر اليوم الأربعاء قبالة ".وأوضحت المديرية أن "الحادث نجم عن السرعة المفرطة وعدم الانتباه لسيارة من نوع (مرسيدس)"، مشيرةً إلى أن "فرق الإنقاذ استُعجلت واستُنفِرت فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من إخلاء المصابين—وكان أغلبهم من الأطفال—ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلاً عن نقل جثة السائق إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية والأصولية".