كتائب حزب الله توجه رسائل الى الشعب العراقي

وقال المسؤول الأمني للكتائب العساف في بيان، "الى اعضاء الاطار التنسيقي.. هل إن عقود بيع النفط لشركة (أدنوك) بعلمكم؟ وهل ترضون بيع النفط بتخفيض 47 دولاراً للبرميل؟ وهل ترضون أن يشارك في هذه الأرباح (اللص) توم وطحنون وحسن فالح ، وسعد وهيب؟ علماً أن أرباح هؤلاء تجاوزت الـ (4) ترلیون و500 مليار دينار في الشهر الواحد".وأضاف أن "الحكومة الحالية لم تنتج إلا وعوداً غير موفى بها، والأيام تمضي والمشاكل تتزايد وتتعمق، فهل أنتم مطلعون على ما يحدث خلف الكواليس أم تؤجل إلى ما بعد سقوط الزيدي كي تتم ملاحقته كما يُلاحق من قبله"، وفق قوله.ولفت الى أن "المقاومة الإسلامية تنتظر لغاية اليوم نسخة من الاتفاق الموقع بين المقاومة الإسلامية الظافرة ولجنة الإطار، فهل سيبقى المدير المفوض محتفظاً بها في جيبه أم عندكم رأي آخر"، حسب وصفه.أدناه تفاصيل بيان الكتائب..