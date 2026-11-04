لا توقف بالأمطار نهاية الأسبوع وبداية المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خاصة في والأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، مبينة ان "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وأجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والشمـالية وبعض أجزاء ، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، لافتة الى أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماًجزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".