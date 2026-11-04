انقاذ 10 أشخاص إثر حريق في بناية سكنية بمنطقة الحرية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرقها نجحت في إنقاذ 10 أشخاص إثر حريق اندلع داخل بناية سكنية في منطقة الحرية ببغداد".واضافت ان "الحريق نجم عن اشتعال لوحة الكهرباء الرئيسية (البورد)، مما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان وحصار العوائل داخل البناية، حيث سارعت الفرق إلى الوصول للموقع وتمكنت من إخلاء المحتجزين وإخماد النيران بمهنية وكفاءة عالية، دون تسجيل إصابات بشرية".