الحبس 4 أشهر لعضو مجلس محافظة النجف أكرم شربة بدعوى تشهير

وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر إثر دعوى تشهير أقامها المحافظ، تتعلق بمزاعم شربة بشأن بيع قطعة أرض في مدينة بسعر 10 آلاف دينار للمتر الواحد.وأوضح المصدر أن القرار صدر وفق أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي النافذ.