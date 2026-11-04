النقل: نعمل على استيفاء متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية

وذكرت الوزارة في بيان، أن الحسني ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر داخل ، بحضور ومديري الأقسام، لمراجعة أداء الشركة ومناقشة ملفات تطوير خدماتها.وأضافت أن الاجتماع استمر أكثر من ساعتين، واستمع خلاله الوزير إلى مسؤولي الأقسام بشأن المنجزات ومواطن الخلل والمعوقات التشغيلية والفنية والإدارية، كما ناقش الحلول المقترحة لمعالجتها، موجهاً بتسريع الإجراءات وتذليل العقبات واختصار الوقت بين اتخاذ القرارات وتنفيذها.وتناول الاجتماع تحديث أسطول الشركة ومتابعة مشاريع شراء الطائرات ورفع الجاهزية التشغيلية، فضلاً عن تأهيل المنشآت والمرافق وتطوير أداء المكاتب الداخلية والخارجية واستثمار الموارد المتاحة.وأكد الحسني أن النهوض بالناقل الوطني يتطلب رفع كفاءة الإدارة وسرعة الاستجابة وتحويل الحلول إلى إجراءات تنعكس على مستوى الخدمات، مشدداً على اعتماد الكفاءة والإنتاجية معياراً لتوزيع المسؤوليات وإجراء التغييرات اللازمة في المواقع التي تشهد ضعفاً في الأداء.