خبر سار لموظفي اقليم كردستان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تم إيداع مبلغ (834,920,000,000) دينار، كتمويل لرواتب شهر تشرين الاول لموظفي في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم ".وأضافت أن "في الأشهر السابقة، اقتطعت مبلغ (120,000,000,000) دينار كحصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم لشهر تشرين الاول من إجمالي مخصصات الرواتب".وتابعت: "تم استقطاع مبلغ (4,476,540,000) دينار من مخصصات رواتب شهر تشرين الاول ، وهي مستحقات رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن الأشهر السابقة".وأشارت إلى أنه "نظرًا لأن وقت إيداع الأموال في حساب وزارتنا كان في نهاية ساعات العمل الرسمية، فإن إتمام الإجراءات واستلام الأموال في فرع التابع للبنك المركزي العراقي سيكون غدًا خلال ساعات العمل الرسمية".ولفتت الى انه "سيتم نشر جدول استلام رواتب جميع الموظفين في الوزارات يوم الأربعاء، لأن إجراءات تحويل الأموال إلى حسابات الموظفين تتطلب إجراءات فنية في (نظام المقاصة الآلية)، ويتطلب تنفيذ هذه الإجراءات يوم عمل كامل في البنك المركزي العراقي، ولا يمكن تنفيذها خلال العطلات الرسمية".