التربية توضح الفئات المشمولة بقرار سنة عدم الرسوب

وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية، وردت لـ ، أن "القرار يشمل طلبة الدراسة الأكاديمية والمهنية ومعاهد الفنون الجميلة بفروعها كافة، وللمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، في الصفوف المنتهية وغير المنتهية، للدراستين الصباحية والمسائية".وأضافت أن "القرار يشمل أيضاً جميع تلاميذ وطلبة الدراسة الصباحية الذين تركوا الدراسة أو انقطعوا عنها خلال العام الدراسي 2025-2026، فضلاً عن الطلبة الراسبين بالمحاولات للعام الدراسي ذاته، على ألا يشملوا بالمحاولات للعام الدراسي 2026-2027، وأن يؤدوا الامتحانات في جميع المواد، كون المحاولات تُمنح لمرة واحدة فقط".وبينت الوزارة أن "قرار سنة عدم الرسوب لا يشمل الطلبة الذين استفادوا منه في السنوات السابقة للصف الدراسي ذاته".وأشارت إلى أن "الطلبة الراسبين للسنة الثانية في الدراسة الصباحية للعام الدراسي 2025-2026، والذين انتقلوا إلى الدراسة المسائية للعام الدراسي 2026-2027 وشملهم قرار سنة عدم الرسوب، سيكونون مخيرين بين الاستمرار بالدوام في مدارسهم المسائية أو العودة إلى الدراسة الصباحية، على ألا يتجاوزوا العمر المسموح به".