الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني

وذكر المصرف، في بيان ورد لـ ، أن " أطلق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية من الرجال والنساء لشهر تشرين الثاني، عبر أدوات الدفع الالكتروني".وأضاف البيان أنه "بإمكان المستفيدين الذين وصلت إليهم الرسائل النصية تسلّم رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات، أو عبر منافذ الصرف المعتمدة".