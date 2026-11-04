وزير الدفاع يصدر توجيها بشان الزواج والسفر للمنتسبين

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء قوات خاصة في بيان ورد لـ ، ان " نايف مكيف الشمري أمر بإنجاز موافقات الزواج وموافقات السفر لأغراض والعمرة والعلاج والسياحة لمنتسبي الوزارة من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين خلال سبعة أيام على أن تحتسب المدة من تاريخ استلام المعاملات والطلبات الخاصة بهذه الموافقات".واضاف ان "هذا الإجراء ياتي في إطار حرص الوزير على تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بشؤون المنتسبين وضمان إنجاز معاملاتهم ضمن المدة المحددة".