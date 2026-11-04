وزير التعليم يوافق على السماح للطلبة من خريجي الاعداديات المهنية للتقديم إلى الدراسة المسائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني وافق، على السماح للطلبة من خريجي الاعداديات المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة بالتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية بالتخصصات الاكاديمية وفق التخصص المناظر للقناتين (العامة - ذوي الشهداء)".واضافت انه "تم تمديد التقديم إلى الدراسة المسائية للقناتين (العامة - ذوي الشهداء) إلى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2026/11/10 لإتاحة الفرصة امام الطلبة للتقديم".