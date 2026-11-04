ابو كلل من أمام وزراء الإعلام العرب: نرفض استضافة مطلوبين للتحريض على مؤسسات الدولة

وقال في كلمته بأعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة بمقر لجامعة في القاهرة، بمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود العربية، وتابعتها ، انه "يجب تعزيز الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي واحترام سيادة الدول ومؤسساتها"، معلناً "طرح ثلاث مبادرات عراقية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك".وأكد أبو كلل أن " يرفض توظيف بعض المنابر الإعلامية العربية للتحريض والإساءة إلى الدول ومؤسساتها"، مشيراً إلى "استضافة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي أو صدرت بحقها أحكام قضائية، ومنح بعضها مساحات إعلامية لتقديم مواقفها وكأنها تمثل الرأي العام العراقي".وأوضح أن "العراق لا يطالب بمنع النقد أو التضييق على الآراء المخالفة، وإنما يدعو إلى التمييز بين حرية التعبير المشروعة والتحريض والإساءة، ومراعاة الأوضاع القضائية الموثقة عند استضافة الشخصيات الإعلامية والسياسية، وفق قوانين الدول المعنية وبما يكفل حق الرد".وفي إطار المقترحات العراقية، دعا أبو كلل إلى "اعتماد آلية عربية لمتابعة تطبيق الشرف الإعلامي لعام 2025، تتضمن تحديد نقاط اتصال وطنية في الدول الأعضاء، وإعداد تقرير سنوي عن الالتزام بالميثاق، ووضع دليل إرشادي موحد للمعايير المهنية".وجدد أبو كلل "دعم العراق للقضية الفلسطينية وإدانته استهداف الصحفيين والإعلاميين"، مقترحاً "إنشاء أرشيف رقمي عربي مشترك لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، بالتعاون مع الاتحادات الإعلامية العربية ووفق معايير تحقق رقمية معتمدة".كما دعا إلى "إعداد إطار مهني عربي لاستخدام في المؤسسات الإعلامية، وإطلاق برنامج تدريبي مشترك في التحقق الرقمي والتحليل الجنائي للمحتوى، مستعرضاً تجربة الهيأة في تدريب قياداتها وملاكاتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدواته".وفي الملف البيئي، استعرض أبو كلل الاستراتيجية الوطنية للإعلام البيئي التي وقعتها الهيأة مؤخراً، والهادفة إلى تطوير قدرات الصحفيين وتبسيط البيانات المناخية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التوعية البيئية، مؤكداً "استعداد العراق لمشاركة تجربته بعد استكمال اعتمادها حكومياً".وشدد التنفيذي على "أهمية الانتقال من إصدار القرارات والمواثيق العربية إلى وضع آليات عملية لتنفيذها وقياس نتائجها، مؤكداً استعداد العراق للمساهمة بخبراته وملاكاته في تنفيذ المبادرات المقترحة وعرض ما ينجزه أمام المجلس في دورته المقبلة".