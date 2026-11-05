افتتاح طريق جديد باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بناءاً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة معالي رئيس بفك الاختناقات المرورية الفريق عدي سمير الحساني، تم افتتاح طريق جديد باتجاه كان مغلقا منذ عام 2003".واضافت ان "الطريق مجاور لجسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير، ضمن مقتربات مدرسة العقيدة، وذلك بعد إنجاز الأعمال الخاصة به وتهيئته أمام حركة سير المركبات".واكدت ان "افتتاح هذا الطريق ياتي ضمن الجهود المتواصلة للجنة الخاصة بفك الاختناقات المرورية، بهدف إيجاد مسارات بديلة وتوسيع انسيابية حركة السير، والإسهام في تخفيف الزخم المروري الذي تشهده المنطقة، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتحسين الواقع المروري في العاصمة ".