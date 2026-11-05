اجراءات حكومية في الاسواق بعد ارتفاع الاسعار

وقال مصطفى ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الأجهزة الرقابية الخاصة بالوزارة اطلقت منذ فترة - حتى قبل تغيير سعر صرف الدولار - حملة لمتابعة الأسواق بشكل يومي، فضلاً عن ايصال نشرة الأسعار بالتعاون مع المختصة في وجهاز ".وأضاف، أن "الوزارة لم تتهاون في اتخاذ أي إجراء يخولنا به القانون"، مشيراً إلى "دعم من خلال أسواق (هايبر ماركت التعاون) وتخفيض الأسعار بشكل كبير وتنافسي من أجل محاربة الجشع التجاري غير المبرر".وبين، ان "الحكومة اتخذت إجراءات اوقفت فيه استيفاء الرسوم والضرائب عن المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء بالتزامن مع قرار تغيير سعر الصرف".وأكد العاني، أن "الوزارة لازالت تراقب وتدعم جميع القرارات التي تتخذ للحفاظ على استقرار السوق ووفرة السلع والبضائع للمواطنين".كما كثفت جولاتها الميدانية لمتابعة أسعار المنتجات الزراعية والوقوف على أسباب التغيرات التي تشهدها الأسواق، فضلاً عن مراقبة كميات المعروض ومستويات التجهيز ومدى استقرار الأسعار.وأوضح التخطيط والمتابعة في الوزارة، العاني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، أن "الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة إلى بيع الخضراوات مستمرة، بهدف الاطلاع عن كثب على واقع الأسعار وتفقد المنتجات الزراعية المعروضة، ومتابعة آليات تسويقها وحركة البيع والشراء".وأضاف، أن "الجولات تتضمن مراقبة الأسعار ومدى استقرارها، فضلاً عن متابعة توافر المنتجات الزراعية وكميات المعروض منها، بما يساعد على تشخيص واقع السوق ورصد المتغيرات التي تؤثر في حركة التداول"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن المتابعة الميدانية المستمرة التي تعتمدها الوزارة".وأوضح العاني، أن "متابعة الأسواق تمثل جانباً مهماً من عمل الوزارة، من خلال التواصل المباشر مع واقع التسويق ومراقبة المنتجات المعروضة، بما يسهم في تعزيز انسيابية تسويق المحاصيل الزراعية والوقوف على التحديات التي تواجه عمليات البيع والتجهيز".ولفت، إلى "استمرار الرقابة الميدانية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية في متابعة حركة الأسواق، ورصد أسباب ارتفاع الأسعار، بما يدعم استقرار تجهيز المنتجات الزراعية ويسهم في الحد من الأعباء المعيشية على المواطنين".