النزاهة: ضبط مسؤولين في بلدية الناصرية متلبسين بالرشوة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق العمل المُؤلَّف في ، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، تمكَّن من ضبط المُتَّهم الأول الذي يعمل مسؤولاً لشعبة التجاوزات في أحد أقسام المُديريَّة، مُتلبّساً بالجرم المشهود، بعد أن طلب مبلغاً ماليّاً من أحد المُواطنين؛ بزعم وجود تجاوزٍ من قبله دون وجود إجازة بناءٍ".وأوضحت أنَّ "المُتَّهم أوهم المُواطن بوجود تلك الغرامة الماليَّة المُترتّبة عليه؛ نتيجة التجاوز على الأملاك العامَّة، وبغية السماح له بالبناء يجب عليه دفع مبلغٍ ماليٍّ؛ ليغضَّ النظر عنه، والذي اعترف باشتراك مدير القسم معه في اقتسام مبلغ الرشوة، حيث تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ والإطاحة به مُتلبّساً بالجرم المشهود".وأضافت إنـَّه "تمَّ عرض المُتَّهمين، اللذين تمَّ ضبطهما، إضافةً لمُتَّهمٍ ثالثٍ يعمل في البلديَّة، وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أمام قاضي النزاهة في ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".