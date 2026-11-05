الدفاع المدني يسيطر على حريق منزل بالأعظمية وينقذ 3 مصابين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "فرق الدفاع المدني في جانب بالعاصمة ،نجحت فجر اليوم الخميس، في السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل منزل سكني بالقرب من مرقد الإمام أبي حنيفة في ، وإخماد النيران بشكل تام".وأضافت أن "الحادث أسفر عن تسجيل ثلاث إصابات في العائلة الساكنة للمنزل، حيث تم تأمين نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة".ولفتت إلى أنه "تم فتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب والمسببات التي أدت إلى اندلاع الحريق".