إنجاز 36% من مشروع شبكات مجاري قضاء عنه في الأنبار

وقال مدير عام المديرية آل ، إن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات متكاملة لمياه الصرف الصحي والأمطار، إلى جانب خطوط ناقلة يبلغ طولها 124 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء محطتي رفع ومحطة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تصل إلى 11 ألف متر مكعب يومياً.وأضاف أن المشروع من شأنه توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 50 ألف نسمة في القضاء، فيما تواصل الملاكات الهندسية والفنية تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات الزمنية المحددة.وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود تطوير البنى التحتية وتحسين الواقع الخدمي والبيئي في قضاء عنه، والحد من الملوثات بما ينعكس إيجاباً على حياة السكان.