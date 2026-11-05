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أربيل تباشر بحظر المحتوى المخل بالآداب على شبكات التواصل
محليات
2026-11-05 | 02:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
191 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت مديرية شرطة
محافظة أربيل
، اليوم الخميس، توجيهات حازمة بحظر استخدام الكلمات غير اللائقة وتوجيه الشتائم أو نشر المحتويات المخلة بالآداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي في المديرية كارزان صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، أنه "في إطار الحفاظ على التقاليد والثقافة العامة للمجتمع وللحد من الظواهر غير السليمة التي تتسبب في نشوب مشكلات عائلية واجتماعية وارتكاب الجرائم، اصدرت المديرية توجيهات حازمة بحظر استخدام الكلمات غير اللائقة وتوجيه الشتائم أو نشر المحتويات المخلة بالاداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحاً انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومشددة بحق المخالفين وخاصة من صناع المحتوى وأصحاب البثوث المباشرة اللايف على منصة
تيك توك
".
وبين ان "شرطة
أربيل
امهلت جميع ممارسي البث المباشر مدة 15 يوماً لمراجعة مقر المديرية لفتح ملفات رسمية لهم وتوقيع تعهدات قانونية تتضمن الالتزام بالتعليمات والضوابط العامة لاستخدام تلك المنصات وان المديرية متواصلة في جهودها لتنظيم استخدام المنصات الرقمية وبما يضمن حماية الآداب العامة"، منوهاً بأن "التخلف عن المراجعة يضع صاحب الحساب تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة".
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