أربيل تباشر بحظر المحتوى المخل بالآداب على شبكات التواصل

وقال المتحدث الرسمي في المديرية كارزان صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنه "في إطار الحفاظ على التقاليد والثقافة العامة للمجتمع وللحد من الظواهر غير السليمة التي تتسبب في نشوب مشكلات عائلية واجتماعية وارتكاب الجرائم، اصدرت المديرية توجيهات حازمة بحظر استخدام الكلمات غير اللائقة وتوجيه الشتائم أو نشر المحتويات المخلة بالاداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحاً انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومشددة بحق المخالفين وخاصة من صناع المحتوى وأصحاب البثوث المباشرة اللايف على منصة ".وبين ان "شرطة امهلت جميع ممارسي البث المباشر مدة 15 يوماً لمراجعة مقر المديرية لفتح ملفات رسمية لهم وتوقيع تعهدات قانونية تتضمن الالتزام بالتعليمات والضوابط العامة لاستخدام تلك المنصات وان المديرية متواصلة في جهودها لتنظيم استخدام المنصات الرقمية وبما يضمن حماية الآداب العامة"، منوهاً بأن "التخلف عن المراجعة يضع صاحب الحساب تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة".