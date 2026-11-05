تفاصيل عن حريق الاعظمية.. الزوج حاول الانتحار

وقال المصدر لـ السوكمرية نيوز، ان "اسباب الحريق الذي اندلع في منزل بالاعظمية تعود الى قيام الزوج بمحاولة الانتحار باسلوب حرق نفسه مستخدما مادة النفط داخل منزله، كونه يعاني من ضغوط نفسية اسفر عن اصابته وزوجته وابنهما الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بحروق مختلفة وخطيرة".وأضاف انه "تم نقلهم الى المستشفى وحالتهم لاتخلو من الخطورة".