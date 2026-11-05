التعليم تمنع تدريسيي الجامعات الحكومية من العمل في الجامعات والكليات الأهلية

وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة البحث والتطوير في الوزارة، وموقعة من وزير والبحث العلمي بهاء ، اليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، فإن القرار يستند إلى الصلاحيات المخولة للوزارة ومقتضيات المصلحة العامة، فضلاً عن الحرص على تكافؤ الفرص أمام حملة الشهادات العليا.واستثنى القرار التدريسيين الذين أُعيرت خدماتهم إلى الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وفقاً لأحكام رقم (25) لسنة 2016.كما تضمن القرار إلغاء تعميم دائرة البحث والتطوير الصادر في 2 أيار 2023، والذي كان يسمح للتدريسيين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة بإلقاء المحاضرات في الجامعات والكليات الأهلية.