جنايات واسط تصدر حكمين بالسجن عشر سنوات بحق مدانة بالاختلاس

وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد إلى ، أن المدانة أقدمت، بالاشتراك مع متهمين آخرين، على اختلاس مبالغ مالية من حسابات المستشفى.وأضاف أن الأحكام صدرت بحقها وفقاً لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.