هل يواجه العراق خطراً إشعاعياً؟ الهيأة الوطنية تكشف تقديراتها واستعداداتها

وقال رئيس الهيأة، المهندس النووي فاضل حاوي مزبان، إن المعطيات الجغرافية والجيولوجية والظروف الجوية ترجّح محدودية التأثير الإشعاعي المحتمل على الأراضي العراقية، مع استمرار المتابعة والرصد تحسباً لأي تطورات.وأوضح مزبان أن تقييم المخاطر يستند إلى عدة عوامل، أبرزها بُعد المواقع المعنية عن الحدود العراقية بمئات الكيلومترات، وطبيعة تضاريسها الجيولوجية، ولا سيما وقوع بعض المنشآت داخل مناطق جبلية ذات تكوينات من صخور الغرانيت، وعلى أعماق تتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض، الأمر الذي قد يسهم في احتواء جزء كبير من نواتج أي انفجار والحد من انتشار المواد المشعة.وأضاف أن اتجاهات الرياح السائدة، ولا سيما في طبقات الجو العليا، قد تسهم في توجيه المتساقطات الإشعاعية بعيداً عن الأراضي العراقية، بما يقلل احتمالات وصولها إلى الأجواء والمناطق العراقية.وبيّن أن الهيأة أعدّت، عبر الطوارئ المركزية للحوادث النووية والإشعاعية، السيناريوهات والخطط اللازمة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية.وأشار إلى أن الاستعدادات تشمل منظومات الرصد والإنذار المبكر المنتشرة على امتداد المناطق الحدودية، والمرتبطة بشبكات الرصد الدولية والوكالة الذرية، لمتابعة مستويات الخلفية الإشعاعية والكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية، بما يضمن سرعة تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.وجدد مزبان التأكيد أن حماية المواطنين والبيئة تمثل أولوية قصوى، وأن الهيأة تواصل متابعة التطورات الإقليمية وتقييم المؤشرات الفنية والعلمية بصورة مستمرة، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الانجرار وراء الشائعات.وأكد أن أي مستجدات تستدعي إبلاغ المواطنين ستُعلن عبر القنوات الرسمية.