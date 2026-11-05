الاستثمار توقف مبيعات مشروع "حوراء بغداد" وتطلق منصة إلكترونية لحصر العقود

وذكرت الهيئة، في بيان، أن القرار جاء استجابةً لمناشدات المواطنين وحرصاً على حماية حقوق المسجلين وضمان الشفافية في المشاريع السكنية الاستثمارية، مشيرة إلى توجيه هيئة استثمار بإيقاف عمليات البيع واستيفاء الأموال بشكل كامل من جميع المستفيدين المتعاقدين مع الشركة.وأضافت أنها أطلقت منصة إلكترونية لجرد المبيعات الخاصة بالمشروع، داعية المواطنين المتعاقدين مع شركة حوراء بغداد وبقية الشركات المعنية ضمن المشروع إلى الإسراع بالتسجيل عبر المنصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان، لاستكمال عملية حصر العقود واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.وأكدت الهيئة التزامها بمتابعة التجاوزات والاختلالات في المشاريع الاستثمارية، والعمل على حماية أموال المواطنين وصيانة حقوقهم.