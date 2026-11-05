التربية توضح ضوابط الانتساب عبر المدرسة الإلكترونية وتؤكد إجراء الامتحانات حضورياً

وذكرت الوزارة، في بيان، أن نظام الانتساب يمثل فرصة تعليمية للطلبة الذين تحول ظروفهم دون الانتظام في الدوام المدرسي، ضمن ضوابط تهدف إلى ضمان استمرار تحصيلهم العلمي والمحافظة على رصانة العملية التربوية، ولا سيما في المراحل المنتهية.وأضافت أن المنصة الإلكترونية توفر المحتوى العلمي والأنشطة التفاعلية والملخصات الذكية، إلى جانب الاختبارات التدريبية، بإشراف للإشراف التربوي ومتابعتها لجودة التدريس والمخرجات التعليمية.وأكدت الوزارة استمرار تطوير الخدمات التعليمية والتقنية، ومتابعة الملاحظات الواردة بشأن المنصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وتوفير متطلبات استمرار تعليمهم.