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أمانة بغداد تفتتح شارعاً خدمياً جديداً يربط أبي نؤاس بساحة التحرير
محليات
2026-11-05 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
افتتحت أمانة
بغداد
الشارع الخدمي الرابط بين شارع أبي نؤاس وساحة التحرير، بعد إنجاز أعمال تنفيذه وإكسائه، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة السير وتخفيف الزخم المروري في المنطقة.
وذكرت الأمانة، في بيان، أن افتتاح الشارع جاء تنفيذاً لتوجيهات
أمين بغداد
المهندس
عمار موسى كاظم
، مبينة أن كوادر دائرة بلدية
مركز الرصافة
أنجزت أعمال تنفيذ الشارع وإكسائه بالتنسيق مع
مديرية المرور العامة
.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تحسين حركة المركبات وتسهيل تنقل المواطنين، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية في المنطقة التي تربط شارع أبي نؤاس بساحة التحرير.
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