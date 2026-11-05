أمانة بغداد تفتتح شارعاً خدمياً جديداً يربط أبي نؤاس بساحة التحرير

وذكرت الأمانة، في بيان، أن افتتاح الشارع جاء تنفيذاً لتوجيهات المهندس ، مبينة أن كوادر دائرة بلدية أنجزت أعمال تنفيذ الشارع وإكسائه بالتنسيق مع .وأضافت أن المشروع يهدف إلى تحسين حركة المركبات وتسهيل تنقل المواطنين، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية في المنطقة التي تربط شارع أبي نؤاس بساحة التحرير.