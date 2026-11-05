تعزيز الانتشار العسكري على الخط الدفاعي (راوة - الحضر)

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء في بيان ورد لـ ، انه "باشرت قطعات قيادتي عمليات الجزيرة وغرب تعزيز انتشارها على الخط الدفاعي (راوة - الحضر) لفرض الأمن والاستقرار في مناطق الجزيرة شمال وباتجاه محافظتي نينوى وصلاح الدين".وتابع، انه "يهدف هذا الانتشار إلى مسك المناطق الصحراوية ومطاردة ما تبقى من العناصر الإرهابية ومنعها من اتخاذ ملاذاً لها ، فضلاً عن تأمين طريق مختصر لتنقل المواطنين والحركة التجارية بما يسهم في دعم الأنشطة الاستثمارية والزراعية والرعي".واكدت "مواصلة قطعات الجيش أداء واجباتها في مسك المناطق الصحراوية ضمن قواطع العمليات وتوفير الأمن والاستقرار خدمةً لشعبنا وبلدنا العزيز".