التعليم تعلن أسماء المقبولين للزمالة الدراسية المصرية للعام 2027/2026

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "تعلن أسماء المقبولين ضمن الزمالة الدراسية المصرية ( 25 ) مقعداً دراسياً للعام الدراسي 2027/2026".واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أنه "على الطلبة الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المقبولين من الجانب المانح مراجعة الدائرة لغرض المباشرة بإجراءات فتح ملفاتهم الدراسية واستكمال المتطلبات الأصولية".ودعت الدائرة المرشحين الأصليين والاحتياط إلى "متابعة الموقع الرسمي بصورة مستمرة، لحين ورود الوجبة الثانية من أسماء المقبولين".