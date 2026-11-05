ما حقيقة اجراء تغييرات لقادة ومناصب في مفاصل وزارة الداخلية؟

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عاريةً عن عن وجود تغييرات لقادة وإسناد مناصب في مفاصل ".واوضحت الوزارة "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، نؤكد ضرورة معرفة المعلومات من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية".